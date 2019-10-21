2019-10-21T07:13:12+03:00
Происшествия

Вечер с незнакомцем закончился для жительницы Твери пропажей кошелька

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери незнакомец украл у женщины кошелекВ Твери незнакомец украл у женщины кошелекФото: Василий ХОДАРЕВ
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С сообщением о краже в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 38-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что накануне у себя дома распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной. После после ухода гостя хозяйка обнаружила пропажу денег.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 39-летний житель Калининского района. Мужчина забрал кошелек, пока хозяйки не было в комнате.

Фигурант свою вину признал полностью. По статье "Кража ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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