Вечер с незнакомцем закончился для жительницы Твери пропажей кошелька
Злоумышленник задержан
В Твери незнакомец украл у женщины кошелекФото: Василий ХОДАРЕВ
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С сообщением о краже в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 38-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что накануне у себя дома распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной. После после ухода гостя хозяйка обнаружила пропажу денег.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий 39-летний житель Калининского района. Мужчина забрал кошелек, пока хозяйки не было в комнате.
Фигурант свою вину признал полностью. По статье "Кража ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU