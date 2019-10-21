2019-10-21T06:58:01+03:00
Общество

В Тверской области ищут мужчину с татуировкой на боку

Он ушел из дома 6 октября
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину ищут с 6 октября Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьМужчину ищут с 6 октября Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Проценко Сергей Владимирович 1965 года рождения ушел из дома в пгт. Васильевский мох, Калининского района,Тверской области более двух недель назад, 6 октября. До настоящего времени о нем ничего не известно.

Ориентировка на поиск мужчины появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Пропавший ростом 168 см, худощавого телосложения, русоволосый. Был одет в зеленые куртку и сапоги, серые брюки, кофту и шапку. Из вещей при себе имел рюкзак зеленого цвета.

Особые приметы: шрам у затылка, на правом боку татуировка, правая нога с искривлением.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем просят звонить по телефонам: 8(915)721-45-15, 8(904)356-67-85 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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