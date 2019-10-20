2019-10-20T20:08:30+03:00
Общество

Тверские суворовцы - победители Всероссийского фестиваля кадетского творчества

Четверо тверских кадетов награждены дипломами I степени
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Тверские кадеты стали лучшими в номинациях "Художественная" и "Социальный ролик".Тверские кадеты стали лучшими в номинациях "Художественная" и "Социальный ролик".Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Церемония награждения XII Всероссийского фестиваля творчества кадетов "Юные таланты Отчизны" состоялась в Севастополе. На соревнования ребята представили свои работы в жанре кино и видео.

Лучшими в номинации "Социальный ролик" стали кадеты Тверского суворовского военного училища: Дмитрий Ткаченко, Марк Суриков и Степан Филиппов, сообщает Тверское Суворовское военное училище. Ребят наградили дипломами I степени.

А суворовец 10 класса Дмитрий Филлипов признан лучшим в номинации "Художественная". Награждение в данной номинации состоялось в Тульской области в музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверь поздравила с юбилеем народную артистку России Ирину Андрианову
Жителей Тверской области просят предлагать, как не допустить ввоз в регион чужого мусора
Странный ремонт: в Тверской области рабочие собирали с дороги асфальтовую крошку и грузили её в багажник
Весёлое граффити украсило стену роддома №5 Твери
Ребёнок, погибший в ДТП под Тверью, ехал в машине без детского удерживающего устройства
В Твери догхантеры отравили домашнюю овчарку
В Твери детям расскажут о скрипке и сравнят её с человеческим организмом
В ДТП под Тверью погиб десятилетний мальчик
На открытии 34-го сезона лингвострановедческого клуба "АНЕФРА" выступят актёры тверских театров
Житель Твери Ринат Альбиков стал участником шоу "Голос"
Бедрос Киркоров и Никас Сафронов много потеряли, не сумев приехать на Tver Fashion Week
Африканцы исполнили танец у обелиска Победы в Твери, чтобы рассказать о России, но разозлили публику
Из-за огромной глубокой лужи не могут выйти из дома жители микрорайона "Южный" Твери
ПАЗ с пассажирами опрокинулся в кювет в Тверской области, водитель умер за рулём от сердечного приступа
В Твери собирают подписи под петицией с требованием отремонтировать сходы с Нового моста
В Твери арестован мужчина, истязавший 12-летнего сына своей сожительницы
На трассе в Тверской области во время движения загорелся автомобиль
В Твери вслух прочтут космо-приключенческие новеллы Алексея Бессонова
Четырёхлетний ребёнок пострадал в ДТП в Твери: мальчика везли без автокресла
Игорь Руденя рассказал, останется ли он на второй срок губернаторства в Тверской области
Работа Театральной площадки на Тверском переплете началась с оперы «Стукачи»
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Годеново к Животворящему Кресту Господню
Ирландский Новый год Самайн отметят в Твери джигами и вальсом
Приём граждан проведёт общественный совет при Минздраве Тверской области
В Тверской области сигаретами торгуют около школ
В Твери 83-летний дедушка попал под автобус
В Тверской области обсудили, как будут праздновать 75-ю годовщину Победы