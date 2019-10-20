Тверские суворовцы - победители Всероссийского фестиваля кадетского творчества
Церемония награждения XII Всероссийского фестиваля творчества кадетов "Юные таланты Отчизны" состоялась в Севастополе. На соревнования ребята представили свои работы в жанре кино и видео.
Лучшими в номинации "Социальный ролик" стали кадеты Тверского суворовского военного училища: Дмитрий Ткаченко, Марк Суриков и Степан Филиппов, сообщает Тверское Суворовское военное училище. Ребят наградили дипломами I степени.
А суворовец 10 класса Дмитрий Филлипов признан лучшим в номинации "Художественная". Награждение в данной номинации состоялось в Тульской области в музее-заповеднике Василия Дмитриевича Поленова.
ИСТОЧНИК KP.RU