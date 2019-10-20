2019-10-20T19:29:31+03:00
Звезды

Тверь поздравила с юбилеем народную артистку России Ирину Андрианову

Ирина Васильевна отпраздновала своё 70-летие
Виктория ТУШКОВА
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Ирине Андриановой - 70 лет! Фото: Тверской академический театр драмы.Ирине Андриановой - 70 лет! Фото: Тверской академический театр драмы.
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Звезда Тверского академического театра драмы, народная артистка России Ирина Андрианова вчера, 19 октября, отпраздновала своё 70-летие.

Ирина Васильевна не хотела широко афишировать свой юбилей, но друзья, коллеги и поклонники не забыли тепло поздравить её.

Множество поздравлений и пожеланий опубликовано в социальных сетях. Среди них - поздравления от Тверского дома народного творчества, художественного руководителя и главного дирижёра Тверской академической филармонии Андрея Кружкова, заслуженного артиста России, актёра ТЮЗа Александра Евдокимова, и многих других людей искусства, культуры, бизнеса, а также простых горожан - почитателей таланта актрисы.

"КП"-Тверь" также присоединяется к поздравлениям в адрес Ирины Андриановой. Мы желаем Ирине Васильевне здоровья, нескончаемой любви и восхищения зрителей, энергии, новых творческих терзаний, прекрасных ролей и ещё многих лет служения театру!

СПРАВКА "КП"

Ирина Андрианова родилась в Люберцах Московской области. Окончила ГИТИС. Работала в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, а с 1974 года служит в Тверском театре драмы.

Поставила на Малой сцене Тверского драмтеатра спектакль «Рядовые» Дударева.

В 1986 году Ирине Андриановой присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2002 году – звание народной артистки РФ.

Лауреат Премии Тверской области за 2006 год в номинации «Театральное искусство». Лауреат почётного знака «Крест св.Михаила Тверского» и памятного знака «За заслуги перед городом». Лауреат Премии Губернатора Тверской области в номинации "Актёрская работа" за исполнение роли Городничего в спектакле «Ревизор» по комедии Н.В.Гоголя. Лауреат Премии Губернатора Тверской области в номинации "Актёрская работа" за исполнение роли Памелы Кронки в спектакле «Дорогая Памела(Как пришить старушку)» по по пьесе Джона Патрика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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