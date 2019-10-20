Странный ремонт: в Тверской области рабочие собирали с дороги асфальтовую крошку и грузили её в багажник
Видеоролик, на котором запечатлены весьма странные дорожные работы, опубликовали подписчики паблика "ПОЗОР г. Торжок". На видео группа рабочих собирает лопатами асфальтовую крошку с ремонтируемой дороги и грузит материал в багажник легкового автомобиля.
После первой, не очень цензурной, реакции, автор видео сообщает, что находится в шоке от увиденного. Кто-то рядом предлагает опубликовать съёмку в соцсетях.
В комментариях под роликом зрители предполагают, что происходил этот интересный ремонт около Торжокского вагонного завода, где вчера, 19 октября, асфальтировали дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU