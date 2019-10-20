2019-10-20T16:05:39+03:00
Общество

Странный ремонт: в Тверской области рабочие собирали с дороги асфальтовую крошку и грузили её в багажник

Происходящее сняли на видео жители Торжка
Виктория ТУШКОВА
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Странный ремонт в Торжке: не кладут асфальт, а убирают его. Фото: стоп-кадр, видео опубликовано в группе vk.com/public167364439Странный ремонт в Торжке: не кладут асфальт, а убирают его. Фото: стоп-кадр, видео опубликовано в группе vk.com/public167364439
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Видеоролик, на котором запечатлены весьма странные дорожные работы, опубликовали подписчики паблика "ПОЗОР г. Торжок". На видео группа рабочих собирает лопатами асфальтовую крошку с ремонтируемой дороги и грузит материал в багажник легкового автомобиля.

После первой, не очень цензурной, реакции, автор видео сообщает, что находится в шоке от увиденного. Кто-то рядом предлагает опубликовать съёмку в соцсетях.

В комментариях под роликом зрители предполагают, что происходил этот интересный ремонт около Торжокского вагонного завода, где вчера, 19 октября, асфальтировали дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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