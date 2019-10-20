2019-10-20T10:20:00+03:00
Звезды

В Твери детям расскажут о скрипке и сравнят её с человеческим организмом

Лекция пройдёт в детской школе искусств имени Мусоргского
Виктория ТУШКОВА
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Лекция для детей "Знакомая незнакомка" расскажет о скрипке.Лекция для детей "Знакомая незнакомка" расскажет о скрипке.Фото: Оксана АКМАЕВА
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Во вторник, 22 октября, в Детской школе искусств №1 имени Мусоргского (пл. Славы, дом 3) состоится лекция для детей "Знакомая незнакомка". В главной роли - прекрасный музыкальный инструмент, королева оркестра - скрипка.

-Слушатели узнают об истории появления скрипки и ее внутреннем устройстве. Будут затронуты физическая природа звука, законы акустики, - рассказывают организаторы лекции.

А ещё пришедшие узнают, есть ли что-то общее между между строением человеческого организма и устройством скрипки, почему современная скрипка имеет именно такую форму, и какие изменения претерпел этот великолепный инструмент за свою историю.

Лекция начнётся в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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