В Твери детям расскажут о скрипке и сравнят её с человеческим организмом

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-20T10:20:00+03:00

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Во вторник, 22 октября, в Детской школе искусств №1 имени Мусоргского (пл. Славы, дом 3) состоится лекция для детей "Знакомая незнакомка". В главной роли - прекрасный музыкальный инструмент, королева оркестра - скрипка.

-Слушатели узнают об истории появления скрипки и ее внутреннем устройстве. Будут затронуты физическая природа звука, законы акустики, - рассказывают организаторы лекции.

А ещё пришедшие узнают, есть ли что-то общее между между строением человеческого организма и устройством скрипки, почему современная скрипка имеет именно такую форму, и какие изменения претерпел этот великолепный инструмент за свою историю.

Лекция начнётся в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU