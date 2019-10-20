В Твери детям расскажут о скрипке и сравнят её с человеческим организмом
Во вторник, 22 октября, в Детской школе искусств №1 имени Мусоргского (пл. Славы, дом 3) состоится лекция для детей "Знакомая незнакомка". В главной роли - прекрасный музыкальный инструмент, королева оркестра - скрипка.
-Слушатели узнают об истории появления скрипки и ее внутреннем устройстве. Будут затронуты физическая природа звука, законы акустики, - рассказывают организаторы лекции.
А ещё пришедшие узнают, есть ли что-то общее между между строением человеческого организма и устройством скрипки, почему современная скрипка имеет именно такую форму, и какие изменения претерпел этот великолепный инструмент за свою историю.
Лекция начнётся в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU