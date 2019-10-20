На открытии 34-го сезона лингвострановедческого клуба "АНЕФРА" выступят актёры тверских театров

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-20T09:03:17+03:00

Первое заседание клуба будет посвящено Году театра в России

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Лингвострановедческий клуб "АНЕФРА" открывает свой 34-й сезон в тверской "Горьковке". Первое заседание клуба будет посвящено Году театра в России.

Вечер обещает быть очень ярким и насыщенным. На встречу с постоянными участниками и новыми гостями клуба придут актёры тверских театров. Они расскажут о своем творчестве, ролях и репертуаре театров.

Подготовили сюрпризы и члены клуба. Они покажут инсценировки на французском и русском языках. Студенты-медики из Шри-Ланки и Индии будут читать Пушкина - на русском и английском языках. Студенты Политеха из Анголы, Мозамбика и Камеруна исполнят музыкально-хореографическую композицию.

Театральная студия 8 класса школы №35 к 90-летию со дня рождения Шукшина представит сценку по рассказу «Забуксовал».

-Всех, желающих приобщиться к миру театра, ждет много интересного в этот волшебный, чарующий вечер! - обещают организаторы.

Открытие нового сезона клуба "АНЕФРА" состоится 24 октября, в четверг, в актовом зале библиотеки имени Горбкого, в 16:00. Возрастное ограничение: 12+.

ИСТОЧНИК KP.RU