2019-10-19T15:27:10+03:00
Общество

Из-за огромной глубокой лужи не могут выйти из дома жители микрорайона "Южный" Твери

О своей беде люди написали в соцсетях
Виктория ТУШКОВА
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Огромная лужа на Гусева, 21. Фото: ПОДСЛУШАНО Тверь, vk.com/tveryОгромная лужа на Гусева, 21. Фото: ПОДСЛУШАНО Тверь, vk.com/tvery
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В паблике «Подслушано Тверь» опубликовано сообщение о том, что жители дома на бульваре Гусева, 21 не могут выйти из своего подъезда из-за того, что территория их двора затоплена.

Местные жители считают, что виной всему недействующая ливнёвка.

- За эту неделю в доме затопило подвал, несколько машин получили гидроудар, размыта зона парковки ... А мы все ждём, чтоб обещанный дождь превратил это море в океан, - грустно иронизируют авторы сообщения.

На прилагающихся фото видно, что уровень воды доходит до середины колеса припаркованного автомобиля. Через громадные лужи пролегает дорога к нескольким домам, детскому саду и поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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