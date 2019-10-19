2019-10-19T13:49:44+03:00
Происшествия

ПАЗ с пассажирами опрокинулся в кювет в Тверской области, водитель умер за рулём от сердечного приступа

Пострадала кондуктор, пассажиры целы
Виктория ТУШКОВА
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Фото с места аварии. Фото: УГИБДД МВД РФ по Тверской области.Фото с места аварии. Фото: УГИБДД МВД РФ по Тверской области.
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Около турбазы "Озёрная" под городом Бологое в кювет опрокинулся рейсовый автобус "ПАЗ", ехавший по маршруту Бологое - турбаза "Озёрная".

По информации ГИБДД ОМВД по Бологовскому району у водителя автобуса, 61-летнего мужчины, случился сердечный приступ. Это подтвердили прибывшие на место медики скорой помощи. От приступа водитель скончался.

В аварии пострадала женщина 1974 года рождения, кондуктор автобуса. Её доставили в бологовскую Центральную районную больницу, угрозы её жизни нет.

В момент аварии в салоне автобуса находились трое пассажиров, он не пострадали.

Госавтоинспекция также сообщает, что перевозчик имеет необходимые документы на перевозку пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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