ПАЗ с пассажирами опрокинулся в кювет в Тверской области, водитель умер за рулём от сердечного приступа
Около турбазы "Озёрная" под городом Бологое в кювет опрокинулся рейсовый автобус "ПАЗ", ехавший по маршруту Бологое - турбаза "Озёрная".
По информации ГИБДД ОМВД по Бологовскому району у водителя автобуса, 61-летнего мужчины, случился сердечный приступ. Это подтвердили прибывшие на место медики скорой помощи. От приступа водитель скончался.
В аварии пострадала женщина 1974 года рождения, кондуктор автобуса. Её доставили в бологовскую Центральную районную больницу, угрозы её жизни нет.
В момент аварии в салоне автобуса находились трое пассажиров, он не пострадали.
Госавтоинспекция также сообщает, что перевозчик имеет необходимые документы на перевозку пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU