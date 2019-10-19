2019-10-19T10:50:26+03:00
Звезды

В Твери вслух прочтут космо-приключенческие новеллы Алексея Бессонова

Алексей Бессонов - один из ведущих авторов русскоязычной космической фантастики
Виктория ТУШКОВА
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Проект «Читаем вслух» приглашает на встречу всех любителей фантастики.Проект «Читаем вслух» приглашает на встречу всех любителей фантастики.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Проект «Читаем вслух» приглашает всех любителей фантастики насладиться новеллами фантаста Алексея Бессонова.

Писатель Алексей Бессонов - один из ведущих авторов русскоязычной космической приключенческой фантастики.

Читать произведения Бессонова будет радиоведущий Алексей Дмитриев. Вход на встречу свободный. Она состоится сегодня, в 15:30, в клубе «Бигбен» на Брагина, 2.

СПРАВКА "КП"

Алексей Бессонов (настоящее имя Алексей Ена) родился 16 декабря 1971 года в Харькове в семье врачей. На его ранее творчество оказали влияние такие именитые фантасты, как Лем и Ефремов.

Впервые автора опубликовали в 1998 году, это была книга "Ветер и сталь", в которую вошли заглавная повесть, роман "Маска власти" и рассказ "Мир в красном камне". Позже свет увидели книги "Наследник судьбы" и "Ледяной бастион", "Алые крылья огня" и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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