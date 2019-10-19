Четырёхлетний ребёнок пострадал в ДТП в Твери: мальчика везли без автокресла
Вчера, 18 октября, на проспекте Калинина около дома 11 произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в припаркованную машину. По информации региональной Госавтоинспекции припаркован автомобиль был без нарушений, в нём на момент аварии никого не было.
Виновник ДТП пытался столкновения избежать, но всё-таки врезался в стоящую машину. Областное управление ГИБДД сообщает, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было.
Так же известно, что в машине виновника ДТП ехал ребёнок, мальчик четырёх лет. Он сидел на заднем сидении без детского автокресла. Ребёнок пострадал в аварии, но угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU