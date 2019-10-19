2019-10-19T09:30:30+03:00
Происшествия

Четырёхлетний ребёнок пострадал в ДТП в Твери: мальчика везли без автокресла

Машина, в которой ехал ребёнок, врезалась в припаркованный автомобиль
Виктория ТУШКОВА
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ДТП произошло на проспекте Калинина около дома 11.ДТП произошло на проспекте Калинина около дома 11.Фото: Ольга Крыльцова
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Вчера, 18 октября, на проспекте Калинина около дома 11 произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в припаркованную машину. По информации региональной Госавтоинспекции припаркован автомобиль был без нарушений, в нём на момент аварии никого не было.

Виновник ДТП пытался столкновения избежать, но всё-таки врезался в стоящую машину. Областное управление ГИБДД сообщает, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было.

Так же известно, что в машине виновника ДТП ехал ребёнок, мальчик четырёх лет. Он сидел на заднем сидении без детского автокресла. Ребёнок пострадал в аварии, но угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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