Четырёхлетний ребёнок пострадал в ДТП в Твери: мальчика везли без автокресла

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-19T09:30:30+03:00

Машина, в которой ехал ребёнок, врезалась в припаркованный автомобиль

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Вчера, 18 октября, на проспекте Калинина около дома 11 произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в припаркованную машину. По информации региональной Госавтоинспекции припаркован автомобиль был без нарушений, в нём на момент аварии никого не было.

Виновник ДТП пытался столкновения избежать, но всё-таки врезался в стоящую машину. Областное управление ГИБДД сообщает, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было.

Так же известно, что в машине виновника ДТП ехал ребёнок, мальчик четырёх лет. Он сидел на заднем сидении без детского автокресла. Ребёнок пострадал в аварии, но угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU