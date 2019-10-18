18 Окт. 23:23 2019-10-18T23:29:31+03:00

В паломническую поездку приглашают всех желающих. Фото: из архива Паломничество Из-Твери

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3 ноября жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Годеново к Животворящему Кресту Господню. В этой поездке планируется посетить святые места:

- Годеново. Храм во имя святителя Иоанна Златоустого. Где паломники смогут приложиться к Честному Животворящему Кресту Господню.

- Переславль-Залесский, Никитский монастырь. Где находятся святыня - мощи преподобного Никиты Столпника.

Выезд из Твери 3 ноября (воскресенье) в 04:30 утра.

Возвращение в 20:00.

Запись и все вопросы по телефону.: 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU