Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Годеново к Животворящему Кресту Господню
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В паломническую поездку приглашают всех желающих. Фото: из архива Паломничество Из-Твери
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3 ноября жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Годеново к Животворящему Кресту Господню. В этой поездке планируется посетить святые места:
- Годеново. Храм во имя святителя Иоанна Златоустого. Где паломники смогут приложиться к Честному Животворящему Кресту Господню.
- Переславль-Залесский, Никитский монастырь. Где находятся святыня - мощи преподобного Никиты Столпника.
Выезд из Твери 3 ноября (воскресенье) в 04:30 утра.
Возвращение в 20:00.
Запись и все вопросы по телефону.: 8-952-065-17-24 (Антон).
ИСТОЧНИК KP.RU