Ирландский Новый год Самайн отметят в Твери джигами и вальсом
23 октября в Твери отметят Самайн.
Самайн в Ирландии - один из главных праздников в году. Это символ окончания сбора урожая, окончания года, подведения итогов. Это время для безудержных танцев и веселья, чтобы, как следует отдохнув, войти в следующий год обновлённым и готовым к трудовым подвигам.
В этот вечер для гостей будет танцевать степ-ансамбль ирландского танца "Степполтон", руководитель - Катерина Шидловская.
А играть музицировать и петь группа "Dragon Fly2, которая этим вечером выступит в составе: Андрей Никитенко - гитара, Катерина Шидловская - скрипка, Татьяна Васильева. Гости услышат инстурменты - тин-вистл, флейту, цимбалы. Желающие примут участие в мастер-классе по танцам кейли.
- Приходите с родными и друзьями отдохнуть в этот вечер по-ирландски! Будем приближать Новый Год песнями и танцами под зажигательные ирландские и шотландские мотивы! - приглашают участники концерта. - На празднике прозвучат популярные традиционные мелодии - джиги, рилы, польки, вальсы. А танцы на мастер-классе будут лёгкими и красивыми.
Клуб "BIG BEN". ул.Брагина, д.2.
23 октября в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU