Ирландский Новый год Самайн отметят в Твери джигами и вальсом

18 Окт. 23:16 2019-10-18T23:18:11+03:00

Ирландский Новый год будут приближать песнями и танцами под зажигательные ирландские и шотландские мотивы! Фото: из архива Татьяны Васильевой

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23 октября в Твери отметят Самайн.

Самайн в Ирландии - один из главных праздников в году. Это символ окончания сбора урожая, окончания года, подведения итогов. Это время для безудержных танцев и веселья, чтобы, как следует отдохнув, войти в следующий год обновлённым и готовым к трудовым подвигам.

В этот вечер для гостей будет танцевать степ-ансамбль ирландского танца "Степполтон", руководитель - Катерина Шидловская.

А играть музицировать и петь группа "Dragon Fly2, которая этим вечером выступит в составе: Андрей Никитенко - гитара, Катерина Шидловская - скрипка, Татьяна Васильева. Гости услышат инстурменты - тин-вистл, флейту, цимбалы. Желающие примут участие в мастер-классе по танцам кейли.

- Приходите с родными и друзьями отдохнуть в этот вечер по-ирландски! Будем приближать Новый Год песнями и танцами под зажигательные ирландские и шотландские мотивы! - приглашают участники концерта. - На празднике прозвучат популярные традиционные мелодии - джиги, рилы, польки, вальсы. А танцы на мастер-классе будут лёгкими и красивыми.

Клуб "BIG BEN". ул.Брагина, д.2.

23 октября в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU