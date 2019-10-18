Приём граждан проведёт общественный совет при Минздраве Тверской области

18 Окт. 21:34 2019-10-18T21:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественный совет при региональном Минздраве организует приём граждан по вопросам здравоохранения в Твери и области. Он состоится 23 октября, это среда будущей недели.

С пришедшими побеседуют: начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Тверской области - Ольга Борисовна Носелидзе, председатель Общественного совета при региональном минздраве Ольга Владимировна Руднева и член совета - Сергей Николаевич Рогозин .

Желающих поговорить о тверском здравоохранении ждут на первом этаже Тверской областной научно-медицинской библиотеки с 15 до 17 часов (Тверь, Рыбацкая, 13/40). Узнать дополнительную информацию можно по телефону в Твери: 32-16-77.

ИСТОЧНИК KP.RU