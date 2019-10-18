2019-10-18T21:34:54+03:00
Общество

Приём граждан проведёт общественный совет при Минздраве Тверской области

Приходить советуют в порядке живой очереди
Виктория ТУШКОВА
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Приём пройдёт на первом этаже Тверской областной научно-медицинской библиотеки.Приём пройдёт на первом этаже Тверской областной научно-медицинской библиотеки.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Общественный совет при региональном Минздраве организует приём граждан по вопросам здравоохранения в Твери и области. Он состоится 23 октября, это среда будущей недели.

С пришедшими побеседуют: начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Тверской области - Ольга Борисовна Носелидзе, председатель Общественного совета при региональном минздраве Ольга Владимировна Руднева и член совета - Сергей Николаевич Рогозин .

Желающих поговорить о тверском здравоохранении ждут на первом этаже Тверской областной научно-медицинской библиотеки с 15 до 17 часов (Тверь, Рыбацкая, 13/40). Узнать дополнительную информацию можно по телефону в Твери: 32-16-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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