В Тверской области сигаретами торгуют около школ
За 9 месяцев 2019 года проверено 52 объекта розничной торговли, продающих табачные изделия, сообщает ведомство. Наиболее частыми нарушениями оказались:
- реализация табачной продукции на расстоянии, менее 100 метров от школ и других учреждений образования;
- отсутствие знака "курить запрещено" в местах, где он необходим;
- выкладка и демонстрация ассортимента сигарет в торговых залах.
Работники Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности 23 торговые точки, выписали 27 предостережений.
В отношении двух торговых точек, которые продавали табак около образовательных учреждений, в суд направлены исковые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU