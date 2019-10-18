В Тверской области сигаретами торгуют около школ

СЕГОДНЯ 21:11 2019-10-18T21:11:31+03:00

В местах, где курить нельзя, должны висеть запрещающие знаки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор по Тверской области отчитался о контроле над рынком табака в регионе

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За 9 месяцев 2019 года проверено 52 объекта розничной торговли, продающих табачные изделия, сообщает ведомство. Наиболее частыми нарушениями оказались:

- реализация табачной продукции на расстоянии, менее 100 метров от школ и других учреждений образования;

- отсутствие знака "курить запрещено" в местах, где он необходим;

- выкладка и демонстрация ассортимента сигарет в торговых залах.

Работники Роспотребнадзора привлекли к административной ответственности 23 торговые точки, выписали 27 предостережений.

В отношении двух торговых точек, которые продавали табак около образовательных учреждений, в суд направлены исковые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU