В Твери 83-летний дедушка попал под автобус
ДТП произошло на улице Громова
В Твери водитель на автобусе сбил пенсионераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 18 октября на улице Громова в Твери. Водитель автобуса №20, принадлежащего ПАТП-1, совершая разворот, не заметил пешехода и толкнул пенсионера задней частью автобуса.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пострадавший 83-летний дедушка получил незначительные травмы.
Виновник происшествия - водитель автобуса - был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU