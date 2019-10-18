В Тверской области обсудили, как будут праздновать 75-ю годовщину Победы

СЕГОДНЯ 19:22 2019-10-18T19:22:30+03:00

Тверская область по традиции примет участие в федеральных проектах "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Улицы Героев" и других Фото: Ирина ТАРАСОВА

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18 октября на заседании регионального оргкомитета "Победа" обсуждался план мероприятий по подготовке и проведению на территории Верхневолжья празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Очень важно ответственно отнестись к подготовке к знаковой дате, чтобы мероприятия не были проведены формально и охватили всех жителей региона. Особо отмечены должны быть Тверь и Ржев – города воинской славы, города воинской доблести Зубцов и Белый, Калининский район, — сказал губернатор Игорь Руденя.

Центральными событиями в Год Памяти и Славы в Тверской области станут открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, проведение военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт", Международной Вахты Памяти "Бельский плацдарм".

Регион также присоединится к федеральным и международным проектам "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Улицы Героев", "Письмо Победы", "Поклонимся великим тем годам", Всероссийская минута молчания.

Всем ветеранам будет вручена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

ИСТОЧНИК KP.RU