2019-10-18T18:01:31+03:00
Общество

В Твери табачной продукцией торговали с нарушениями

Роспотребнадзор подвел итоги за девять месяцев работы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери табачной продукцией торговали с нарушениямиВ Твери табачной продукцией торговали с нарушениямиФото: Константин ИВШИН
Изменить размер текста:

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области за девять месяцев 2019 года проверили 52 объекта розничной торговли, осуществляющих продажу табачной продукции и табачных изделий.

Среди нарушений выявлено, что часто предприниматели при реализации табачной продукции не соблюдали расстояние в 100 метров от образовательных учреждений, осуществляли выкладку и демонстрацию табачной продукции в торговом объекте. Управлением привлечено к административной ответственности 23 хозяйствующих субъекта.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 27 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Еще двум субъектам по решению суда запретили продавать табачную продукцию рядом с границами территорий образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приём граждан проведёт общественный совет при Минздраве Тверской области
В Тверской области сигаретами торгуют около школ
В Твери 83-летний дедушка попал под автобус
В Тверской области обсудили, как будут праздновать 75-ю годовщину Победы
На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей
УФАС усмотрело в действиях перевозчиков Твери картельный сговор
Прокуратура добилась предоставления жилья сироте-инвалиду в Тверской области
В Твери нелегально торговали трикотажем, овощами и очками
Осенний призыв 2019: В Тверской области стали более серьёзно бороться с уклонистами
В Твери школьники сыграют в КВН
Мужчина украл из магазина шестнадцать коробок конфет в Тверской области
В Тверской области женщина напала с топором на спящего сожителя
В Твери сотрудники Росгвардии задержали незнакомца, который проник в чужую квартиру
Посетитель кафе в Твери лишился телефона
Продавцы арбузов и картофеля в Твери нарушили законодательство
В Тверской области пенсионерка стала жертвой лжецелительницы
На региональной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Житель Тверской области попался на краже иконы из храма
В Тверской области выбрали народного участкового-2019
Пенсионерка оказалась под колесами автомобиля на парковке в Твери
До конца октября медики осмотрят детей в девяти районах Тверской области
Из сарая жителя Тверской области украли скутер
Музей тверского быта приглашает заглянуть в трактир на чашку чая