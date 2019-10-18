В Твери табачной продукцией торговали с нарушениями
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области за девять месяцев 2019 года проверили 52 объекта розничной торговли, осуществляющих продажу табачной продукции и табачных изделий.
Среди нарушений выявлено, что часто предприниматели при реализации табачной продукции не соблюдали расстояние в 100 метров от образовательных учреждений, осуществляли выкладку и демонстрацию табачной продукции в торговом объекте. Управлением привлечено к административной ответственности 23 хозяйствующих субъекта.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 27 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Еще двум субъектам по решению суда запретили продавать табачную продукцию рядом с границами территорий образовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU