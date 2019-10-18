СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-18T18:01:31+03:00

В Твери табачной продукцией торговали с нарушениями Фото: Константин ИВШИН

Роспотребнадзор подвел итоги за девять месяцев работы

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области за девять месяцев 2019 года проверили 52 объекта розничной торговли, осуществляющих продажу табачной продукции и табачных изделий.

Среди нарушений выявлено, что часто предприниматели при реализации табачной продукции не соблюдали расстояние в 100 метров от образовательных учреждений, осуществляли выкладку и демонстрацию табачной продукции в торговом объекте. Управлением привлечено к административной ответственности 23 хозяйствующих субъекта.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направлено 27 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Еще двум субъектам по решению суда запретили продавать табачную продукцию рядом с границами территорий образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU