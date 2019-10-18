2019-10-18T17:20:18+03:00
Экономика

В Твери нелегально торговали трикотажем, овощами и очками

В городе прошел рейд по объектам потребительского рынка
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошли рейды по объектам потребительского рынка Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери прошли рейды по объектам потребительского рынка Фото: пресс-служба администрации Твери
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18 октября в Твери сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами УФССП по Тверской области провели рейд по торговым объектам в районах города.

Так, у дома № 2а по улице Вагжанова осуществлялась нелегальная торговля трикотажными и шерстяными изделиями. Продавец имел задолженность по штрафам в 50 тысяч рублей. Ещё одна нарушительница задолжала 30 тысяч рублей, но продолжала реализацию трикотажа и очков у дома № 2б/24 по проспекту Победы.

В обоих случаях несанкционированная торговля была прекращена, на товар наложен арест. Вернуть его предприниматели смогут после погашения долгов.

Еще одного нарушителя выявили напротив дома № 31 по улице Паши Савельевой. Там предприниматель продавала овощи и фрукты, имея неоплаченные долги на сумму 37 тысяч рублей. Часть денег продавец оплатила на месте. Судебными приставами ей выписано требование явиться в отдел для погашения остальной части задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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