Осенний призыв 2019: В Тверской области стали более серьёзно бороться с уклонистами
Осенний призыв идёт с 1 октября и до 31 декабря. Этой осенью в Тверской области в армию уйдут до полутора тысяч ребят (точные цифры в военкомате пока не разглашают, до окончания призыва это - служебная информация).
Годность призывников к службе в армии в Тверской области повысилась. Регион находится на лидирующих позициях по Западному военному округу. Доля годных к армии призывников у нас превысила 80%, сообщили в Военном комиссариате Тверской области.
С уклонистами идёт серьёзная борьба. Как отметил начальник отдела призыва Военного комиссариата Тверской области Юрий Нияковский, сейчас следственные органи очень тщательно подходят к проверке всех обстоятельств уклонения от службы в каждом конкретном случае.
- За время прошлого весеннего призыва в Тверской области выявили 21 уклониста. И 18 из них уже осуждены, - отметил Юрий Нияковский.
За уклонение от службы в армии полагается существенный штраф, а при определённом стечении обстоятельств можно на полгода попасть за решётку. Причём отслужить после этого всё равно придётся.
ИСТОЧНИК KP.RU