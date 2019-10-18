2019-10-18T17:29:25+03:00
Общество

Осенний призыв 2019: В Тверской области стали более серьёзно бороться с уклонистами

В армию должны отправиться до полутора тысяч призывников
Виктория ТУШКОВА
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Годность призывников к службе в армии в Тверской области повысилась.Годность призывников к службе в армии в Тверской области повысилась.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Осенний призыв идёт с 1 октября и до 31 декабря. Этой осенью в Тверской области в армию уйдут до полутора тысяч ребят (точные цифры в военкомате пока не разглашают, до окончания призыва это - служебная информация).

Годность призывников к службе в армии в Тверской области повысилась. Регион находится на лидирующих позициях по Западному военному округу. Доля годных к армии призывников у нас превысила 80%, сообщили в Военном комиссариате Тверской области.

С уклонистами идёт серьёзная борьба. Как отметил начальник отдела призыва Военного комиссариата Тверской области Юрий Нияковский, сейчас следственные органи очень тщательно подходят к проверке всех обстоятельств уклонения от службы в каждом конкретном случае.

- За время прошлого весеннего призыва в Тверской области выявили 21 уклониста. И 18 из них уже осуждены, - отметил Юрий Нияковский.

За уклонение от службы в армии полагается существенный штраф, а при определённом стечении обстоятельств можно на полгода попасть за решётку. Причём отслужить после этого всё равно придётся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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