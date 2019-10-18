В Твери школьники сыграют в КВН
Фестиваль клубов веселых и находчивых состоится 22 октября
В Твери состоится Фестиваль школьной лиги КВН Фото: администрация Твери (афиша)
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Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери объявляет об открытии Школьной лиги КВН города Твери сезона 2019-2020 годов.
22 октября во Дворце культуры "Химволокно", на площади Гагарина, 1, состоится Фестиваль Школьной лиги КВН.
Школьные команды клубов веселых и находчивых покажут судьям и зрителям два выступления в жанре "Визитная карточка" и разминка с жюри на тему "Вперед, к Победе!".
Начало фестиваля в 15:00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU