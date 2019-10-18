2019-10-18T16:06:29+03:00
Общество

В Твери школьники сыграют в КВН

Фестиваль клубов веселых и находчивых состоится 22 октября
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери состоится Фестиваль школьной лиги КВН Фото: администрация Твери (афиша)В Твери состоится Фестиваль школьной лиги КВН Фото: администрация Твери (афиша)
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Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери объявляет об открытии Школьной лиги КВН города Твери сезона 2019-2020 годов.

22 октября во Дворце культуры "Химволокно", на площади Гагарина, 1, состоится Фестиваль Школьной лиги КВН.

Школьные команды клубов веселых и находчивых покажут судьям и зрителям два выступления в жанре "Визитная карточка" и разминка с жюри на тему "Вперед, к Победе!".

Начало фестиваля в 15:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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