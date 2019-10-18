Мужчина украл из магазина шестнадцать коробок конфет в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-18T15:31:03+03:00

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Во Ржеве за сутки росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции раскрыли два преступления.

Сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицией задержали гражданина, который вынес без оплаты из торгового зала магазина 16 коробок конфет и скрылся.

Подозреваемым оказался 33-летний житель Ржева. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В тот же день был задержан еще один злоумышленник. Ранее судимый 27-летний житель Ржева попал в поле зрения правоохранителей за кражу велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбужденного уголовное дело. Похищенное транспортное средство вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU