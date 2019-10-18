В Тверской области женщина напала с топором на спящего сожителя

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-18T15:16:45+03:00

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Прокурором Пеновского района утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летней жительницы Осташкова. Женщину обвиняют в покушении на убийство.

Установлено, что подозреваемая на почве постоянных скандалов с сожителем испытывала к нему неприязненное отношение и, пока мужчина спал, три раза ударила его топором в область головы и еще несколько раз по телу.

Однако, довести до конца свой преступный умысел нападавшая не смогла, мужчина проснулся и оказал сопротивление. После чего ему оказали своевременную медпомощь.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. За покушение на убийство женщина может сесть в тюрьму на долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU