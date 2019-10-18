2019-10-18T15:16:45+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина напала с топором на спящего сожителя

Ей грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области женщина хотела зарубить спящего сожителяВ Тверской области женщина хотела зарубить спящего сожителяФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Прокурором Пеновского района утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летней жительницы Осташкова. Женщину обвиняют в покушении на убийство.

Установлено, что подозреваемая на почве постоянных скандалов с сожителем испытывала к нему неприязненное отношение и, пока мужчина спал, три раза ударила его топором в область головы и еще несколько раз по телу.

Однако, довести до конца свой преступный умысел нападавшая не смогла, мужчина проснулся и оказал сопротивление. После чего ему оказали своевременную медпомощь.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. За покушение на убийство женщина может сесть в тюрьму на долгое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура добилась предоставления жилья сироте-инвалиду в Тверской области
В Твери нелегально торговали трикотажем, овощами и очками
Осенний призыв 2019: В Тверской области стали более серьёзно бороться с уклонистами
В Твери школьники сыграют в КВН
Мужчина украл из магазина шестнадцать коробок конфет в Тверской области
В Твери сотрудники Росгвардии задержали незнакомца, который проник в чужую квартиру
Посетитель кафе в Твери лишился телефона
Продавцы арбузов и картофеля в Твери нарушили законодательство
В Тверской области пенсионерка стала жертвой лжецелительницы
На региональной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Житель Тверской области попался на краже иконы из храма
В Тверской области выбрали народного участкового-2019
Пенсионерка оказалась под колесами автомобиля на парковке в Твери
До конца октября медики осмотрят детей в девяти районах Тверской области
Из сарая жителя Тверской области украли скутер
Музей тверского быта приглашает заглянуть в трактир на чашку чая