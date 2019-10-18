В Тверской области женщина напала с топором на спящего сожителя
Прокурором Пеновского района утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летней жительницы Осташкова. Женщину обвиняют в покушении на убийство.
Установлено, что подозреваемая на почве постоянных скандалов с сожителем испытывала к нему неприязненное отношение и, пока мужчина спал, три раза ударила его топором в область головы и еще несколько раз по телу.
Однако, довести до конца свой преступный умысел нападавшая не смогла, мужчина проснулся и оказал сопротивление. После чего ему оказали своевременную медпомощь.
Возбуждено и расследуется уголовное дело. За покушение на убийство женщина может сесть в тюрьму на долгое время.
ИСТОЧНИК KP.RU