В Твери сотрудники Росгвардии задержали незнакомца, который проник в чужую квартиру
Мужчину поймали на месте преступления
Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в чужую квартируФото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент произошел утром, 8 октября, в Заволжском районе Твери. Мужчина, подойдя к своему дому, увидел, что одно из окон приоткрыто, а внутри квартиры находится посторонний человек.
Хозяин блокировал в доме незваного гостя и немедленно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленника задержал прибывший на место происшествия наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Нарушителем оказался 49-летний ранее судимый житель Спировского района Тверской области. Мужчину предали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU