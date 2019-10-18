В Твери сотрудники Росгвардии задержали незнакомца, который проник в чужую квартиру

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-18T14:32:12+03:00

Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в чужую квартиру Фото: Олег ЗОЛОТО

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Инцидент произошел утром, 8 октября, в Заволжском районе Твери. Мужчина, подойдя к своему дому, увидел, что одно из окон приоткрыто, а внутри квартиры находится посторонний человек.

Хозяин блокировал в доме незваного гостя и немедленно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Злоумышленника задержал прибывший на место происшествия наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Нарушителем оказался 49-летний ранее судимый житель Спировского района Тверской области. Мужчину предали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU