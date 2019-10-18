2019-10-18T14:25:17+03:00
Происшествия

Посетитель кафе в Твери лишился телефона

Неизвестный украл гаджет с барной стойки
Ольга ТРОФИМОВА
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У жителя Твери в кафе украли телефонУ жителя Твери в кафе украли телефонФото: Александр Новиков
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С заявлением о краже в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 27-летний местный житель.

Мужчина сообщил, что в день происшествия находился в кафе, оставил телефон на барной стойке, а его украли. Ущерб составил 7 000 рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на подозреваемого.

Личность и местонахождение подозреваемого удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался неработающий 18-летний местный житель. Молодой человек сознался, что украденный телефон собирался использовать в личных целях. Смартфон вернули владельцу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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