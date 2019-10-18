В Тверской области пенсионерка стала жертвой лжецелительницы
В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 78-летняя жительница поселка Эммаус. Пенсионерка рассказала, что познакомилась на улице с женщиной, которая убедила ее в том, что она нуждается в помощи. Пострадавшая привела незнакомку в свою квартиру и согласилась провести "ритуал очищения". "Услугу" лжецелительница оценила в три тысячи рублей.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась неработающая 58-летняя жительница Калининского района.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Оперативники проверяют фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU