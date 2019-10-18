В Тверской области пенсионерка стала жертвой лжецелительницы

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-18T12:47:19+03:00

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В дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратилась 78-летняя жительница поселка Эммаус. Пенсионерка рассказала, что познакомилась на улице с женщиной, которая убедила ее в том, что она нуждается в помощи. Пострадавшая привела незнакомку в свою квартиру и согласилась провести "ритуал очищения". "Услугу" лжецелительница оценила в три тысячи рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась неработающая 58-летняя жительница Калининского района.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Оперативники проверяют фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU