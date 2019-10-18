На региональной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода
Мужчина скончался до приезда "скорой помощи"
В Тверской области насмерть сбили пешеходаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 17 октября, на 118 км автодороги Торжок - Осташков, в Осташковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, 54-летний водитель, управляя автомобилем "МIТSUВISНI ОUТLАNDЕR", сбил 61-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU