Житель Тверской области попался на краже иконы из храма

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-18T10:58:10+03:00

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Преступление было совершено в поселке Спирово. 35-летний мужчина, находясь в православном храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, попытался украсть икону "Казанской божьей матери". Во время снятия иконы злоумышленник задел стеклянную лампаду, которая упала и разбилась. На шум вышла работница и потребовала повесить икону на место. Обвиняемый попытался скрыться, но увидел у входа камеры наблюдения и понял, что наказания ему не избежать.

В суде подсудимый полностью признал вину.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным в покушении на грабеж, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU