2019-10-18T10:42:14+03:00
Общество

В Тверской области выбрали народного участкового-2019

Им стал капитан полиции Константин Бобков
Ольга ТРОФИМОВА
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Народным участковым Тверской области стал капитан полиции Константин Бобков Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиНародным участковым Тверской области стал капитан полиции Константин Бобков Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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В Тверской области определили победителя регионального этапа конкурса "Народный участковый – 2019".

По результатам интернет-голосования, народным участковым Тверской области стал сотрудник межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий" капитан полиции Константин Бобков.

Победителю 29 лет, он обслуживает административный участок на территории Вышневолоцкого района.

На заключительном Всероссийском этапе конкурса Константин Бобков будет представлять Тверскую область.

Народного участкового будут вновь выбирать жители. Онлайн-голосование пройдет с 1 по 10 ноября на сайте информационного партнера акции - газеты "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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