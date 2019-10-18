В Тверской области выбрали народного участкового-2019
В Тверской области определили победителя регионального этапа конкурса "Народный участковый – 2019".
По результатам интернет-голосования, народным участковым Тверской области стал сотрудник межмуниципального отдела МВД России "Вышневолоцкий" капитан полиции Константин Бобков.
Победителю 29 лет, он обслуживает административный участок на территории Вышневолоцкого района.
На заключительном Всероссийском этапе конкурса Константин Бобков будет представлять Тверскую область.
Народного участкового будут вновь выбирать жители. Онлайн-голосование пройдет с 1 по 10 ноября на сайте информационного партнера акции - газеты "Комсомольская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU