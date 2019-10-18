Пенсионерка оказалась под колесами автомобиля на парковке в Твери

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-18T09:05:24+03:00

В Твери на парковке сбили пенсионерку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 17 августа, на территории парковки ТЦ "Пирамида", на проспекте Чайковского, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 26-летний водитель, управляя автомобилем "PEUGEOT BOXER" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 70-летнюю женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении.

В результате ДТП женщина получила травмы. Медики осмотрели ее на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU