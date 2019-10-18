Пенсионерка оказалась под колесами автомобиля на парковке в Твери
Пострадавшую осмотрели на месте ДТП
В Твери на парковке сбили пенсионеркуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 17 августа, на территории парковки ТЦ "Пирамида", на проспекте Чайковского, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 26-летний водитель, управляя автомобилем "PEUGEOT BOXER" при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 70-летнюю женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении.
В результате ДТП женщина получила травмы. Медики осмотрели ее на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU