До конца октября медики осмотрят детей в девяти районах Тверской области

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-18T08:37:03+03:00

С начала года мобильные бригады врачей обследовали 1416 детей в районах Тверской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В третьей декаде октября врачи Детской областной клинической больницы посетят девять районов Тверской области. Маленьких пациентов осмотрят в Лесном, Бежецком, Сандовском, Весьегонском, Краснохолмском, Молоковском, Максатихинском, Сонковском и Лихославльском районах.

Так, 21 октября мобильная бригада в составе невролога, травматолога-ортопеда и хирурга-уролога проведет прием детей в Лесном районе. Специалисты будут осматривать пациентов с 10:00 до 14:00 в Центральной районной больнице в Лесном.

25 октября травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и нефролог с 9:00 до 14:00 будут работать в Бежецкой ЦРБ и осмотрят пациентов Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов.

28 октября невролог, травматолог-ортопед и хирург-уролог 9:00 до 14:00 примут детей в Лихославльской ЦРБ.

Отметим, что всего за девять месяцев 2019 года мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы совершили 19 выездов в районы. Было обследовано 1416 детей.

По мнению губернатора Игоря Рудени, работа мобильных врачебных бригад позволяет значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU