Из сарая жителя Тверской области украли скутер

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-18T08:27:06+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России "Ржевский" обратился 42-летний житель Старицы. Мужчина сообщил, что из его сарая, расположенного во дворе жилого дома, украли скутер. Ущерб составил 15 000 рублей.

Полицейские выяснили, что неизвестный проник в сарай, взломав замок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий местный житель.

В полиции злоумышленник сознался в содеянном. Скутер вернули владельцу.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU