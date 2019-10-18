Из сарая жителя Тверской области украли скутер
Пропажу вернули владельцу
Из сарая жителя Старицы украли скутерФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Старицкого отдела полиции МО МВД России "Ржевский" обратился 42-летний житель Старицы. Мужчина сообщил, что из его сарая, расположенного во дворе жилого дома, украли скутер. Ущерб составил 15 000 рублей.
Полицейские выяснили, что неизвестный проник в сарай, взломав замок. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий местный житель.
В полиции злоумышленник сознался в содеянном. Скутер вернули владельцу.
За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU