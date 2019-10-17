17 Окт. 23:52 2019-10-17T23:55:02+03:00

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20 октября в 13.00 Музей тверского быта приглашает заглянуть в трактир на чашку чая.

- В окружении старинных самоваров, с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями – вы попьёте вкусный и ароматный чай по настоящему русскому обычаю, - приглашают организаторы.

Кроме того, сотрудники музея расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.

Начало в 13.00 Вход: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 250 руб./чел.

ул. Горького, д. 19/4/

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.

Предварительная запись обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU