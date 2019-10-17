2019-10-17T21:52:18+03:00
Общество

Компенсацию по плате за капремонт получили 22,5 тысячи жителей Тверской области

Компенсировать могут всю сумму или её половину
Виктория ТУШКОВА
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С начала года компенсацию получили 22 586 жителей региона.С начала года компенсацию получили 22 586 жителей региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По статистике министерства соцзащиты Тверской области, с начала года компенсацию на уплату взноса за капитальный ремонт получили 22 586 жителей региона.

Компенсация предоставляется в виде возмещения половины платы за капремонт (такую получили 12494 человек) или ста процентов (100%-ную компенсацию получили 10092 человека).

Напомним, на 50%-ную компенсацию компенсацию имеют право одиноко живущие неработающие граждане (собственники жилых помещений), достигшие 70-летнего возраста. Или проживающим в составе семьи, но состоящей только из неработающих собственников-пенсионеров, достигших возраста 70 лет.

Полная компенсация выплачивается собственникам помещений - пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, живущим одиноко либо вместе с такими же неработающими пенсионерами, достигшими возраста 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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