Мобильные бригады детских врачей посетят девять районов Тверской области

СЕГОДНЯ 21:08 2019-10-17T21:08:50+03:00

За девять месяцев мобильные бригады детских врачей выезжали в районы региона 19 раз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Публикуем информацию о запланированных на октябрь выездах врачебных бригад

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21 октября: ЦРБ Лесного района (Лесной район, с. Лесное, пер. Механизаторов, д. 9). Осмотр детей из Лесного района. Приём проведут невролог, травматолог-ортопед и хирург-уролог. Время приёма с 10.00 до 14.00.

25 октября: поликлиника Бежецкой ЦРБ (г. Бежецк, ул. Садовая, д. 15).Осмотр детей из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов. Время приёма: с 09.00 до 14.00.

28 октября: Лихославльская ЦРБ (г. Лихославль, Комсомольский пер., д. 15). Осмотр детей Лихославльского района. Приедут: невролог, травматолог-ортопед и хирург-уролог. Время приёма: с 09.00 до 14.00.

С начала года и по август включительно мобильные бригады врачей детской областной клинической больницы выезжали в районы региона 19 раз. Обследовано 1416 детей, сообщает минздрав Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU