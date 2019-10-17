2019-10-17T21:08:50+03:00
Общество

Мобильные бригады детских врачей посетят девять районов Тверской области

Публикуем информацию о запланированных на октябрь выездах врачебных бригад
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
За девять месяцев мобильные бригады детских врачей выезжали в районы региона 19 раз.За девять месяцев мобильные бригады детских врачей выезжали в районы региона 19 раз.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

21 октября: ЦРБ Лесного района (Лесной район, с. Лесное, пер. Механизаторов, д. 9). Осмотр детей из Лесного района. Приём проведут невролог, травматолог-ортопед и хирург-уролог. Время приёма с 10.00 до 14.00.

25 октября: поликлиника Бежецкой ЦРБ (г. Бежецк, ул. Садовая, д. 15).Осмотр детей из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов. Время приёма: с 09.00 до 14.00.

28 октября: Лихославльская ЦРБ (г. Лихославль, Комсомольский пер., д. 15). Осмотр детей Лихославльского района. Приедут: невролог, травматолог-ортопед и хирург-уролог. Время приёма: с 09.00 до 14.00.

С начала года и по август включительно мобильные бригады врачей детской областной клинической больницы выезжали в районы региона 19 раз. Обследовано 1416 детей, сообщает минздрав Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Меладзе нашёл дорогу к храму по воде в Тверской области
В Твери ищут свидетелей наезда автомобиля на одиннадцатилетнюю девочку
На восьми объектах дорожной сети в Твери до сих пор не завершены работы
Тверские следователи раскрыли убийство, совершенное 17 лет назад
В Твери пьяный муж забил ножом свою супругу
Один человек пострадал в ДТП на улице Освобождения в Твери
На Калининской АЭС в Тверской области проверят систему оповещения
Книгу, посвященную 100-летию Вышневолоцкой комсомольской организации, представят на "Тверском переплёте"
В Тверской области собственник превратил пашню в песчаный карьер
В Андреапольском районе Тверской области назначен новый прокурор
В Тверской области задержали мужчину с наркотиком в кармане
Пятый «Тверской переплёт» обещает удивить
За кражу алкоголя из магазина двое жителей Тверской области отправятся в тюрьму
Одно из кафе в Твери складировало пищевые отходы на тротуаре в центре города
В Твери мужчина истязал сына-подростка своей сожительницы
В Тверской области контрактника арестовали на десять суток за то, что он поехал забирать жену из роддома
В Тверской области вынесли приговор мужчине, убившему свою мать