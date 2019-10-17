2019-10-17T21:01:11+03:00
Общество

Валерий Меладзе нашёл дорогу к храму по воде в Тверской области

На своей страничке в соцсети популярный певец опубликовал фото затопленной колокольни Калязина
Татьяна РУМЯНЦЕВАОльга ТРОФИМОВА
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За три часа фоточка с архитектурной достопримечательностью набрала в аккаунте певца 20 тысяч лайков Фото: instagram/meadzevalerianЗа три часа фоточка с архитектурной достопримечательностью набрала в аккаунте певца 20 тысяч лайков Фото: instagram/meadzevalerian
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«К каждому храму должна быть своя дорога. Но не к каждому можно дойти. Памятник истории и архитектуры на Угличском водохранилище близ Калязина», - подписал фото на фоне затопленной колокольни певец Валерий Меладзе.

Какими судьбами оказался с городке на Волге - не уточнил. Поскольку прямо у волжской воды припаркован «Мерседес», видимо, добирался до городка на Волге автотранспортом.

За три часа фоточка с архитектурной достопримечательностью набрала 20 тысяч лайков. А надо отметить, что за жизнью популярного музыканта в Инстаграмм следят 333 тысячи подписчиков.

-Никогда не думала, что наш город кто-то заметит, - пишет в комментариях одна из подписчиц (в Калязине проживает чуть более 20 тысяч человек). Многие восторгаются красотой местного ландшафта. А место, между прочим, действительно уникальное.

Колокольня в Калязине была построена в 1800 году как часть Никольского собора Николо-Жабенского женского монастыря. Высота колокольни - 74,5 метра. В 40-х годах XX века, при постройке Угличской ГЭС и создании на Волге Угличского водохранилища, часть Калязина попала в зону затопления. Никольский собор с колокольней тоже оказались окружены водой.

Собор разобрали, а вот колокольню решили оставить, превратив ее в местную достопримечательность. Сейчас она стоит на маленьком островке с причалом для лодок. Благодаря колокольне отбоя от туристов, в том числе и таких звездных, как Меладзе, в Калязине нет.

Кстати, по весне колокольня иногда из воды выходит, но сейчас - осень, и насладиться этим зрелищем Меладзе не свезло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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