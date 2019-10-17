В Твери ищут свидетелей наезда автомобиля на одиннадцатилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-17T20:07:25+03:00

В Твери ищут очевидцев аварии на улице Завидова Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев наезда на несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла 16 октября на улице А. Завидова.

Водитель неустановленного транспортного средства (автомобиль серого цвета), нарушая правила дорожного движения, ехал по улице Завидова в сторону улицы Коминтерна и сбил одиннадцатилетнюю девочку-пешехода. Школьница шла со стороны трамвайного кольца в направлении ресторана быстрого питания.

В результате ДТП девочка получила травмы, а водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто обладает информацией о случившемся (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) звонить по телефонам: 8 (4822)66-78-41, +7(960)710-77-58.

ИСТОЧНИК KP.RU