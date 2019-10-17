2019-10-17T19:55:08+03:00
Общество

На восьми объектах дорожной сети в Твери до сих пор не завершены работы

Подрядчиков ждут штрафные санкции
Ольга ТРОФИМОВА
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Ремонт на Горького должны завершить до 21 октября Фото: пресс-служба администрации ТвериРемонт на Горького должны завершить до 21 октября Фото: пресс-служба администрации Твери
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В Твери завершаются работы по ремонту дорог, которые осуществляются в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На сегодняшний день сданы 19 из 27 объектов. Новый асфальт уложен на 451 тыс. кв. метров.

Ремонт продолжается на улицах Горького, Благоева и Хрустальной. В последнем случае подрядчик уже отстает от графика. Его ждет штраф за не вовремя выполненные работы.

Улицы Горького и Благоева должны отремонтировать до 21 октября. Так что, у дорожников еще есть время, чтобы завершить работу в срок.

А вот темпы работ на улице Андрея Дементьева уже оценили неудовлетворительно. По контракту завершить ремонт подрядчик должен был до 30 сентября, но ремонт еще идет. Готовность объекта - 85%.

Как сообщили в городской администрации, с подрядчиком ведётся претензионная работа, готовятся документы на выставление штрафных санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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