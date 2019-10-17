Тверские следователи раскрыли убийство, совершенное 17 лет назад

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-17T19:43:39+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела о преступлении, совершенном в отношении человека, повлекшего по неосторожности его смерть.

Убийство было совершено летом 2002 года в гаражном кооперативе в Пролетарском районе. Мужчины поругались, и один избил другого створкой гаража. Не приходя в сознание, потерпевший скончался в городской больнице.

Следователи возбудили уголовное дело, но спустя полгода его приостановили. В 2019-м году следователи вновь взялись за расследование. В результате грамотно спланированных мероприятий, вина 57-летнего жителя города Твери была доказана. Установлены и допрошены более 10 свидетелей случившегося, проведены осмотры места происшествия, проверки показаний на месте, комплекс судебных экспертиз, следственный эксперимент, опознание лица, очные ставки между ним и очевидцами совершенного преступления.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ранее направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU