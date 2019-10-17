2019-10-17T19:32:47+03:00
Происшествия

В Твери пьяный муж забил ножом свою супругу

Уголовное дело рассмотрят в суде
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области муж забил жену ножомВ Тверской области муж забил жену ножомФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя областной столицы. Мужчина обвиняется в убийстве своей супруги.

Следствием установлено, что в июле 2019 года, находясь в квартире в Заволжском районе города Твери, пьяный муж нанес жене множество ударов ножом в область лица, шеи, тела, верхних и нижних конечностей. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия следователем Следственного комитета выполнен ряд следственных и процессуальных действий, в том числе проведен осмотр места происшествия, допрошены фигурант и свидетели по делу. Назначен и проведен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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