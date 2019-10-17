Один человек пострадал в ДТП на улице Освобождения в Твери
Угрозы его жизни нет
В ДТП пострадала молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла ночью, 17 октября, на улице Освобождения около дома №199.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество автомобилю "Ауди 80". Иномарка ехала по главной дороге под управлением 20-летнего водителя.
В результате аварии пострадала 18-летняя пассажирка "Ауди". Девушка была доставлена больницу, угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU