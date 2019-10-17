Один человек пострадал в ДТП на улице Освобождения в Твери

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-17T17:43:56+03:00

В ДТП пострадала молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла ночью, 17 октября, на улице Освобождения около дома №199.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество автомобилю "Ауди 80". Иномарка ехала по главной дороге под управлением 20-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 18-летняя пассажирка "Ауди". Девушка была доставлена больницу, угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU