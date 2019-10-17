На Калининской АЭС в Тверской области проверят систему оповещения
Жителей просят сохранять спокойствие
На Калининской АЭс завоют сирены Фото: rosenergoatom.ru
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23 октября с 10:00 до 16:00 на Калининской АЭС в Тверской области будет проводиться проверка системы оповещения с запуском электросирен.
Сигнал будет слышен в радиусе пяти километров от атомной станции и в городе Удомле.
Жителей и персонал предприятий просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.
ИСТОЧНИК KP.RU