На Калининской АЭС в Тверской области проверят систему оповещения

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-17T17:24:32+03:00

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23 октября с 10:00 до 16:00 на Калининской АЭС в Тверской области будет проводиться проверка системы оповещения с запуском электросирен.

Сигнал будет слышен в радиусе пяти километров от атомной станции и в городе Удомле.

Жителей и персонал предприятий просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

ИСТОЧНИК KP.RU