2019-10-17T17:24:11+03:00
Звезды

Книгу, посвященную 100-летию Вышневолоцкой комсомольской организации, представят на "Тверском переплёте"

Гостей приглашают 19 октября в 14.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
7 октября исполнилось 100 лет Вышневолоцкой комсомольской организации7 октября исполнилось 100 лет Вышневолоцкой комсомольской организацииФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

19 октября в областной библиотеке имени Горького Твери в рамках книжного прздника «Тверской переплёт» состоится мероприятие о вышневолоцком издательстве «Ирида-прос» (которое отмечает 20-летие).

Гостям встречи расскажут о книгах издательства, в том числе и о новой книге «Вышневолоцкий комсомол. Страницы истории», изданной к 100-летию ВЛКСМ. Автор-составитель книги - председатель оргкомитета "Вышневолоцкий комсомол-100" Надежда Евгеньевна Задонская.

Начало в 14.00, актовый зал библиотеки.

Напомним, 7 октября исполнилось 100 лет Вышневолоцкой комсомольской организации.

Кстати в Вышневолоцком музее до 1 ноября работает выставка "Свет партизанских костров", которая рассказывает о калининских и вышневолоцких партизанах и о замечательной вышневолоцкой традиции - походах на курган дружбы и по местам боевой славы вышневолоцких партизан. Первый поход был в 1966 году, последний - в 2010-м.

- Будете в Вышнем Волочке - милости просим, - приглашает Надежда Задонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24