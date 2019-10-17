Книгу, посвященную 100-летию Вышневолоцкой комсомольской организации, представят на "Тверском переплёте"

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-17T17:24:11+03:00

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19 октября в областной библиотеке имени Горького Твери в рамках книжного прздника «Тверской переплёт» состоится мероприятие о вышневолоцком издательстве «Ирида-прос» (которое отмечает 20-летие).

Гостям встречи расскажут о книгах издательства, в том числе и о новой книге «Вышневолоцкий комсомол. Страницы истории», изданной к 100-летию ВЛКСМ. Автор-составитель книги - председатель оргкомитета "Вышневолоцкий комсомол-100" Надежда Евгеньевна Задонская.

Начало в 14.00, актовый зал библиотеки.

Напомним, 7 октября исполнилось 100 лет Вышневолоцкой комсомольской организации.

Кстати в Вышневолоцком музее до 1 ноября работает выставка "Свет партизанских костров", которая рассказывает о калининских и вышневолоцких партизанах и о замечательной вышневолоцкой традиции - походах на курган дружбы и по местам боевой славы вышневолоцких партизан. Первый поход был в 1966 году, последний - в 2010-м.

- Будете в Вышнем Волочке - милости просим, - приглашает Надежда Задонская.

ИСТОЧНИК KP.RU