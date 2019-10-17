Книгу, посвященную 100-летию Вышневолоцкой комсомольской организации, представят на "Тверском переплёте"
19 октября в областной библиотеке имени Горького Твери в рамках книжного прздника «Тверской переплёт» состоится мероприятие о вышневолоцком издательстве «Ирида-прос» (которое отмечает 20-летие).
Гостям встречи расскажут о книгах издательства, в том числе и о новой книге «Вышневолоцкий комсомол. Страницы истории», изданной к 100-летию ВЛКСМ. Автор-составитель книги - председатель оргкомитета "Вышневолоцкий комсомол-100" Надежда Евгеньевна Задонская.
Начало в 14.00, актовый зал библиотеки.
Напомним, 7 октября исполнилось 100 лет Вышневолоцкой комсомольской организации.
Кстати в Вышневолоцком музее до 1 ноября работает выставка "Свет партизанских костров", которая рассказывает о калининских и вышневолоцких партизанах и о замечательной вышневолоцкой традиции - походах на курган дружбы и по местам боевой славы вышневолоцких партизан. Первый поход был в 1966 году, последний - в 2010-м.
- Будете в Вышнем Волочке - милости просим, - приглашает Надежда Задонская.
ИСТОЧНИК KP.RU