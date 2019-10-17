В Тверской области собственник превратил пашню в песчаный карьер

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-17T17:16:08+03:00

В Тверской области пашню превратили в песчаный карьер Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Нарушение выявлено Управлением Россельхознадзора по Тверской области на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 6,3 гектара, расположенном в районе деревни Осекино Бурашевского сельского поселения и принадлежащем на праве собственности гражданину Российской Федерации.

На указанных сельхозугодьях на площади 0,7 гектара специалисты выявили карьерную разработку по добыче песка с выемкой грунта на глубину свыше трех метров.

Нарушителю неоднократно выдавались предписания о том, что пашне необходимо вернуть первоначальный вид, но работы произведены не были.

Суд обязал собственника в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать проект рекультивации нарушенных земель и в течение девяти месяцев провести рекультивационные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU