2019-10-17T16:16:34+03:00
Происшествия

В Тверской области задержали мужчину с наркотиком в кармане

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиковЖитель Тверской области задержан за сбыт наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По подозрению в сбыте наркотического средства сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Лихославльскому району Тверской области задержали 54-летнего жителя Калашниково.

В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят бумажный сверток. Экспертиза подтвердила, что его содержимое является наркотическим веществом массой 20 граммов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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