В Тверской области задержали мужчину с наркотиком в кармане
Возбуждено уголовное дело
Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По подозрению в сбыте наркотического средства сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Лихославльскому району Тверской области задержали 54-летнего жителя Калашниково.
В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят бумажный сверток. Экспертиза подтвердила, что его содержимое является наркотическим веществом массой 20 граммов.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За сбыт наркотиков ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU