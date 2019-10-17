2019-10-17T16:15:24+03:00
Звезды

Пятый «Тверской переплёт» обещает удивить

Организаторы подготовили несколько ярких сюрпризов
Ирина ТАРАСОВА
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С 18 по 20 октября в библиотеке Горького, посетителей ждет около 200 мероприятийС 18 по 20 октября в библиотеке Горького, посетителей ждет около 200 мероприятийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Книжная выставка-ярмарка «Тверской переплёт», а точнее все-таки праздник, вот уже в пятый раз пройдет в областном центре. С 18 по 20 октября в библиотеке Горького, посетителей ждет около 200 мероприятий: презентации, квесты, мастер-классы, встречи с писателями, журналистами, актерами, издателями.

Будут и именитые гости. Например: питерский писатель-фантаст Антон Первушин, эксперт по фантастике Василий Владимирский, а также та самая Полина Дашкова. Каждый из них представит и свои новые книги.

"Фишкой" этого года станет Театральная площадка.

18 октября оперу «Стукачи» представят авторы Иван Корсуновский и Марина Шандарова. Главную роль исполнит Тарас Кузьмин.

19 октября актер ТЮЗа Сергей Зюзин покажет эскизы спектакля «Москва-Петушки» . А 20 октября эскизы спектакля «Ольга Берггольц» представят актеры ТЮЗа Ангелина Аладова и Алексей Пучков. Украсят праздник выступления музыкантов, книгообмен и детские площадки. Ну а чтобы поддерживать силы, в фойе библиотеки будет работать кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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