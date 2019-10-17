За кражу алкоголя из магазина двое жителей Тверской области отправятся в тюрьму

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-17T15:57:13+03:00

За кражу алкоголя мужчины отправятся в тюрьму на два года Фото: архив "КП"

Преступление было совершено в Конаково

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Конаковской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух местных жителей 1990 и 1988 годов рождения. Мужчин обвиняют в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что преступление было совершено в городе Конаково. Осужденные вошли в магазин, тайно похитили алкогольную продукцию и скрылись.

Решением суда виновным назначено наказание в виде двух лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU