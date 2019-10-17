Одно из кафе в Твери складировало пищевые отходы на тротуаре в центре города

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-17T15:39:24+03:00

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Днем, 17 октября, в соцсети "Фейсбук" появился пост гнева от депутата Тверской гордумы Максима Жиркова.

Народный избранник рассказал подписчикам, что заснял на видео, как работник одного из популярных кафе на лице Вольного Новгорода в Твери через центральный вход выносит мусор и складирует пищевые отходы, коробки и пакеты прямо на газоне.

- Вот так у нас некоторые бизнесмены следят за чистотой и уважают наш с вами город. Это даже не свинство. Это настоящий беспредел в центре города, - пишет депутат и отмечает, что так делают многие заведения, зная, что коммунальные службы все уберут бесплатно и платить за утилизацию не придется.

К слову, Максим Жирков является заместителем директора МУП ЖЭК - предприятия, которое занимается содержанием и уборкой дорог и улиц в Твери, поэтому данный вопрос его непосредственно касается.

Депутат также отметил, что утилизация пищевых отходов строго регламентируется и стоит недёшево.

Очевидно, владельцы кафе таким образом пытаются оптимизировать расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU