Одно из кафе в Твери складировало пищевые отходы на тротуаре в центре города
Днем, 17 октября, в соцсети "Фейсбук" появился пост гнева от депутата Тверской гордумы Максима Жиркова.
Народный избранник рассказал подписчикам, что заснял на видео, как работник одного из популярных кафе на лице Вольного Новгорода в Твери через центральный вход выносит мусор и складирует пищевые отходы, коробки и пакеты прямо на газоне.
- Вот так у нас некоторые бизнесмены следят за чистотой и уважают наш с вами город. Это даже не свинство. Это настоящий беспредел в центре города, - пишет депутат и отмечает, что так делают многие заведения, зная, что коммунальные службы все уберут бесплатно и платить за утилизацию не придется.
К слову, Максим Жирков является заместителем директора МУП ЖЭК - предприятия, которое занимается содержанием и уборкой дорог и улиц в Твери, поэтому данный вопрос его непосредственно касается.
Депутат также отметил, что утилизация пищевых отходов строго регламентируется и стоит недёшево.
Очевидно, владельцы кафе таким образом пытаются оптимизировать расходы.
ИСТОЧНИК KP.RU