2019-10-17T15:39:24+03:00
Общество

Одно из кафе в Твери складировало пищевые отходы на тротуаре в центре города

Происходящее сняли на видео очевидцы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мусор из кафе выбросили прямо на дорогу Фото: facebook.com/Максим ЖирковМусор из кафе выбросили прямо на дорогу Фото: facebook.com/Максим Жирков
Изменить размер текста:

Днем, 17 октября, в соцсети "Фейсбук" появился пост гнева от депутата Тверской гордумы Максима Жиркова.

Народный избранник рассказал подписчикам, что заснял на видео, как работник одного из популярных кафе на лице Вольного Новгорода в Твери через центральный вход выносит мусор и складирует пищевые отходы, коробки и пакеты прямо на газоне.

- Вот так у нас некоторые бизнесмены следят за чистотой и уважают наш с вами город. Это даже не свинство. Это настоящий беспредел в центре города, - пишет депутат и отмечает, что так делают многие заведения, зная, что коммунальные службы все уберут бесплатно и платить за утилизацию не придется.

К слову, Максим Жирков является заместителем директора МУП ЖЭК - предприятия, которое занимается содержанием и уборкой дорог и улиц в Твери, поэтому данный вопрос его непосредственно касается.

Депутат также отметил, что утилизация пищевых отходов строго регламентируется и стоит недёшево.

Очевидно, владельцы кафе таким образом пытаются оптимизировать расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24