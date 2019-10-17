2019-10-17T13:47:48+03:00
Общество

В Тверской области контрактника арестовали на десять суток за то, что он поехал забирать жену из роддома

Решение вынес Тверской гарнизонный военный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Военнослужащий отсутствовал на службе и оказался на гаупвахте Фото: архив "КП"Военнослужащий отсутствовал на службе и оказался на гаупвахте Фото: архив "КП"
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Дело рассматривалось в Тверском гарнизонном военном суде. Установлено, что военнослужащий не единожды отсутствовал на службе более четырех часов подряд.

В суде солдат в содеянном раскаялся и пояснил, что отсутствовал с устного разрешения своего непосредственного командира, поскольку забирал супругу из родильного дома. Более никакого из должностных лиц части не предупреждал.

Второй раз его не было на службе, потому что нужно было везти супругу в больницу, а после помогать ей с грудным ребенком. Должностных лиц командования воинской части о причинах своего отсутствия мужчина в известность не ставил. Документы, подтверждающие состояние здоровья своей супруги, он представил командованию на следующий день.

Постановлениями судей Тверского гарнизонного военного суда военнослужащий признан виновным в совершении грубых дисциплинарных проступков, ему назначено 10 суток ареста с местом отбывания наказания на гарнизонной гауптвахте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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