В Тверской области вынесли приговор мужчине, убившему свою мать

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-17T13:08:17+03:00

За убийство матери житель Тверской области отправится в колонию на 8,5 лет Фото: архив "КП"

Он отправится в колонию на 8,5 лет

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Перед судом предстал житель Зубцовского района Тверской области. На основании доказательств, собранных Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что в период с 17 по 18 февраля 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кухни дома, расположенного в деревне Слабцово Зубцовского района, сильно избил мать. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

За совершенное преступление подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU