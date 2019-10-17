В Тверской области вынесли приговор мужчине, убившему свою мать
Перед судом предстал житель Зубцовского района Тверской области. На основании доказательств, собранных Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Установлено, что в период с 17 по 18 февраля 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кухни дома, расположенного в деревне Слабцово Зубцовского района, сильно избил мать. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
За совершенное преступление подсудимому назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU